Interview: Jumbo streeft naar betere samenwerking met leveranciers na bijzonder jaar

Jumbo heeft een jaar achter de rug waarin het vaker dan vooraf gehoopt de degens moest kruisen met leveranciers. 'Helaas hebben we met een paar leveranciers langer moeten praten voordat we goede, nieuwe afspraken konden maken over samenwerking. Daardoor hebben we tijdelijk op verschillende plekken in de winkel lege schappen gehad', zegt Anrico Maat, directeur sales & operations van Jumbo. Voor 2024 hoopt Jumbo op minder hobbels op de weg.