Voorzitter franchisers is ferm: 'Meer hulp Spar nodig bij investeringen'

ENSCHEDE- Het doen van de broodnodige investeringen om de winkel up-to-date te houden kost Spar-ondernemers steeds meer moeite. Spar kan de helpende hand bieden door een grotere rol te spelen in de (voor)financiering van bijvoorbeeld verbouwingen, stelt de onlangs aangetreden voorzitter van de Detaillisten Coöperatie Pim Meijer. Het opwaarderen van winkels naar de 3.0-formule en het toevoegen van foodservice-elementen, zoals The Tosti Club en Foodclub, is essentieel om sterker uit deze 'uitdagende tijd' te komen, stelt Meijer. 'We moeten de directie scherp houden.'