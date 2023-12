GfK Kerstrapport: Dirk eerste plek landelijk, Poiesz wint regionaal

ZEIST - Historische winnaars in het GfK Kerstrapport 2023. Bij de landelijke formules een primeur. Voor de eerste keer in de geschiedenis staat Dirk op de hoogste trede van het podium. Bij de regionale formules dezelfde winnaar als in de zomer. Maar omdat Poiesz nog midden in het vieren van het 100-jarig bestaan zit, mag dit ook rustig een historisch resultaat worden genoemd. Zeker in een tijdperk waarin juist prijsformules de wind in de rug hebben