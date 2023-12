Dick Hoogendoorn bouwt grote Plus in klein Waarder

WAARDER - Plus Hoogendoorn in het Zuid-Hollandse Waarder mag nieuw bouwen nu de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan goedkeurde. Het bouwplan is bijzonder. Dick Hoogendoorn zet een splinternieuwe supermarkt van zo'n 1400 vierkante meter vvo neer in een dorpje met nog geen 1700 inwoners.