Huismerkfris AH en Jumbo is in België veel goedkoper met truc met statiegeld

ZEIST - Met een trucje met statiegeld is huismerkfris en mineraalwater van AH en Jumbo stukken goedkoper in België dan in Nederland. Het is een kwestie van de frisdrank in België kopen en statiegeld incasseren voor de lege flessen in Nederland.