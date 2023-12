Ceo Huib Boissevain van Annexum: 'Er zijn nog steeds te veel formules'

AMSTERDAM - De rente op supermarktvastgoed is sinds afgelopen zomer omhoog geschoten. Om die reden houdt belegger Annexum tot nu toe de hand op de knip. Maar volgens ceo Huib Boissevain is verbetering in zicht. De vastgoed-nestor laat zich ook uit over de consolidaties in supermarktland. Met de fusies Coop-Plus en de Nettorama-fusies houdt het niet op. 'We zullen grote bewegingen zien in 2024.'