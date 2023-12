Jumbo-wissel in beveiligd Maarheeze brengt al meer schwung

Maarheeze - Vrijwel geen campagneteam sloeg het dorp over. De overlast van asielzoekers uit het nabijgelegen azc is al jaren een probleem en een Jumbo-ondernemerspaar zei mede daardoor te stoppen in Maarheeze. Het onderwerp verscheen de afgelopen weken nog prominenter op de landelijke agenda.