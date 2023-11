Zijn 'achterhaalde' hypermarkten gedoemd om te mislukken?

AMSTERDAM - Het fenomeen hypermarkt kennen we niet in Nederland. En dat zal zeer waarschijnlijk zo blijven. De megawinkel heeft ook over de grens zijn langste tijd gehad. Distrifood sprak met verschillende experts over de toekomst van de hypermarkt. 'Op het gebied van non-food is de hypermarkt een achterhaald concept. Omdat zowel qua kosten als assortiment er betere alternatieven zijn.'