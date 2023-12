Na hogere prijs en kleinere verpakking nu oog voor goedkoper recept

ZEIST - Na inflatie en krimpflatie duikt nu ook het fenomeen spaarflatie op. Daarbij kiezen fabrikanten ervoor om de receptuur van hun artikelen aan te passen of goedkopere ingrediënten te gebruiken. De Consumentenbond gaat het fenomeen in Nederland in de gaten houden. Een Duitse consumentenorganisatie kreeg al 17 voorbeelden aangeleverd door leden.