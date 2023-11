Winkeldieven pakken met AI: Ondernemers enthousiast, organisaties terughoudend

ZEIST - De meeste supermarktorganisaties lopen niet warm voor diefstalbestrijding via kunstmatige intelligentie. Ondernemers wel. Binnenkort start een test bij een of meer Jumbo-franchisers en in december test Sparondernemer Martijn ten Berge ook een nieuw systeem.