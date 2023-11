Anrico Maat over uitdagingen Jumbo en het eerste half jaar als operationeel directeur

VEGHEL - Anrico Maat is nu bijna een half jaar de operationeel directeur van Jumbo. In gesprek met Distrifood blikt hij terug op die eerste periode en welke uitdagingen er de komende tijd op de agenda staan. 'Als de klant vraagt om te helpen bij het plaatsen van een reservewiel onder de auto, dan doen we dat. We gaan vol inzetten op het blij maken van de klant.'