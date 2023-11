Discount geen antwoord voor serviceformules in zware tijden

Formules, ook in het buitenland, zijn in deze economisch zware tijden meer dan ooit bezig met hun prijsimago. Buiten de landsgrenzen denken supermarktketens zelfs aan het optuigen van een eigen discountformule. Is dat een optie voor servicesupermarkten in Nederland? Distrifood vroeg het aan verschillende experts.