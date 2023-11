Johan Jongman gaat met 400e Plus de strijd aan in grensgebied

SCHOONEBEEK - Johan Jongman verbouwde zijn Coop in Schoonebeek tot een Plus van ruim 900 vierkante meter vvo. 'Precies het goede formaat voor een plaats als dit.' De 400e Plus is een 2.0 Briljant, maar dan zonder Makerij. 'De Makerij is echt heel mooi, maar dit is vooral nog een winkel om je boodschappen te doen.'