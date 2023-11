'Respectloos, luidruchtig en brutaal.' AH-ondernemer is Generatie Z spuugzat

LOOSDRECHT - Albert Heijn-franchisenemer Dennis Lankreijer kreeg onlangs VVD-kamerlid Ruud Verkuijlen in zijn supermarkt in Loosdrecht. Aanleiding was een eerdere post van Lankreijer op Linkedin waarin hij het gedrag van Generatie Z aankaartte. Ze zorgen voor veel overlast en stelen lijkt een sport. Hij vraagt zich af waar het nu eigenlijk misgaat.