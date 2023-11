Arjan Both (ex-Ahold) over zijn tijd bij Walmart: 'Het was een feest om daar te werken'

ROTTERDAM - Arjan Both is een van de weinige Nederlanders die kan zeggen dat hij heeft gewerkt bij Walmart. Jarenlang was hij voor de Amerikaanse retailreus actief als senior vice president of food sourcing. Sinds kort is hij terug in Nederland. In een gesprek met Distrifood blikt hij terug op zijn periode in de Verenigde Staten. 'Bij Walmart vatten ze de koe bij de horens, zijn ze heel oplossingsgericht. Dat past bij mij als Rotterdammer.'