John Uffing (ex-Plus) aan het roer bij Focusplaza: 'Ik begrijp problematiek ondernemers'

APELDOORN - Bijna 23 jaar vervulde John Uffing (58) directiefuncties bij achtereenvolgens Coop en na de fusie bij Plus. Maar na een heel werkzaam leven in de supermarktbranche gooide hij het roer om. Sinds maart 2023 stelt hij zijn kennis en ervaring ten dienste van Focusplaza, waar hij sinds maart dit jaar algemeen directeur is.