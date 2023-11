Vomar smeekt Amsterdam om topfiliaal open te laten blijven

AMSTERDAM - Vomar stuurt een open brief aan de gemeente Amsterdam om de vestiging aan de Nobelweg in stadsdeel Oost open te mogen houden. De keten gooit 163 betaalbare woningen in de strijd om te mogen blijven en deelt en passant een sneer uit naar flitsbezorgers in de hoofdstad.