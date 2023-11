Klanten van eerste naar AH omgebouwde Jan Linders missen 'Trots van het zuiden'

Het allerlaatste naar Albert Heijn omgebouwde jan Linders-filiaal heropent op 12 december. Binnen een jaar bouwt de formule alle filialen om. Distrifood nam een kijkje bij de allereerste AH Jan Linders in Venray. Ruim twee maanden na ombouw wordt de 'Trots van het zuiden' nog altijd node gemist. 'Jan Linders was gezellig, dit is een Albert Heijn.'