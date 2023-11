Bionext: 'Wat Plus doet is écht uniek in heel Europa'

EDE - Een grote pot geld moet de verkoop van biologische voeding de komende jaren een flinke impuls geven. Dat is gezien de doelstellingen vanuit overheden ook noodzakelijk. Voor supermarkten is daarbij een belangrijke rol weggelegd. Albert Heijn, Lidl en Plus zijn volgens Michaël Wilde van Bionext voortrekkers op de Nederlandse markt. Om de doelen te halen is er echter de komende jaren veel meer nodig. 'We lopen in Nederland ten opzichte van de rest van Europa nu nog gillend achter, maar ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren een inhaalslag gaan maken.'