AH-franchiser Van den Tweel (79) laat woningen bouwen

NIJKERK - Supermarktondernemer Gerard van den Tweel werkt nog zo'n 70 uur per week en is van plan in Nijkerk betaalbare woningen te bouwen. 'Ik ga niet alleen thuis zitten, hobby's heb ik niet', zegt hij tegen De Telegraaf.