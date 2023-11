Picnic's imago: Techbedrijf met een iconisch bezorgautootje

AMSTERDAM - Het kleine bezorgwagentje van Picnic met zijn bewegende oogjes en wiegend laadbakje groeide uit tot een icoon. Dat is dan ook onlosmakelijk verbonden met de onlinesuper. Picnic creëerde daarmee een imago dat hét antwoord is op grote supermarktconcerns die het landschap in Nederland en Europa domineren. 'Het is echt David tegen Goliath.'