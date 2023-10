Stayers: Eiwitclaim energiebooster voor omzet na moeilijk introductiejaar

€103.698.873. Dat is de gezamenlijke omzet van de best presterende producten twee jaar na hun introductie in de supermarkten (MAT 32-2023). In groeitempo zijn het toppers, maar in absolute cijfers is dit jaar geen uitschieter. 'Ondanks dat 2021 geen goed introjaar was vanwege corona, zijn de stayersomzetten en -groei redelijk gemiddeld', legt Circana-onderzoeker Sjanny van Beekveld uit.