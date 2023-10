Lokale strijd tussen AH en Jumbo met Nettorama groeit

Het aantal Jumbo- en Albert Heijn-winkels met een Nettorama in het directe marktgebied gaat flink groeien. Eén van de gevolgen van de ombouw van de Boni-supermarkten naar de nog goedkopere A-merkendiscounter. Distrifood brengt in de aanloop naar die switch de nieuwe verhoudingen in kaart.