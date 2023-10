Hoe Instagrammable AH Terra moet helpen verduurzamen: 'Is deze cocktail wel vegan?'

Albert Heijn presenteerde vorige maand AH Terra, een nieuwe plantaardige lijn. Om die lancering onder de aandacht te brengen organiseerde de marktleider een presentatie voor influencers, bloggers en traditionele media in Ilpendam. Een verslag van die bijeenkomst. 'Deze locatie zit in mijn area, dus dat is best chill.'