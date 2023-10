€1,8 miljard beurswaarde van Ahold verdampt, en dan?

ZAANDAM - De koers van Ahold is in anderhalve maand tijd met 10 procent geduikeld. Het was ook niet de minste zakenbank die recent verklaarde dat de vooruitzichten voor supermarkten minder florissant zijn. JP Morgan haalde het koopadvies voor retailaandelen omlaag. De marges van de grote ketens staan onder druk. Alleen in Colruyt ziet de Amerikaanse bank nog goede kansen voor beleggers.