Nederlandse boodschappen goedkoper, maar naar Duitsland gaan kan lonen

BRUSSEL - Nederlanders zijn gemiddeld minder kwijt voor hun dagelijkse boodschappen dan de gemiddelde Europeaan. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. In de grensstreek denken mensen daar, niet helemaal onterecht, anders over. Door in Duitsland bepaalde boodschappen te halen kunnen ze fors besparen, blijkt ook uit de cijfers.