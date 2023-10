AH-ondernemer pakt met Freshly Chopped kansen in horeca

LEIDSCHENDAM - Het ondernemen komt bij Albert Heijn-ondernemer Rens van der Linden bijna uit zijn poriën. De kansen op een extra supermarkt zijn niet groot en dus zocht hij verder en vond Freshly Chopped, een horeca-concept gericht op gezond eten. Zijn ambities: in vijf jaar tijd 30 zaken in Nederland en hij wil zich inkopen in de master franchise.