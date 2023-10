Interview CBL: 'Winst maken is tegenwoordig bijna een vies woord'

LEIDSCHENDAM - Het zijn hectische tijden voor het CBL. Winkeldiefstal, torenhoge inflatie, een geklapt landbouwakkoord, statiegeldperikelen. Er is nogal wat gaande in supermarktland. En dan valt ook nog eens het kabinet en zijn er verkiezingen in aantocht waarvan niemand durft te voorspellen welke kant het op zal gaan. Drukke tijden dus voor CBL-directeur Marc Jansen en lobbyist Wessel Luken om ervoor te zorgen dat de belangen van de foodretail in politiek Den Haag niet ondersneeuwen.