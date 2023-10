GfK Versrapport 2023: Winnaars, trends en ranglijsten

LEEUWARDEN/OOSTERHOUT - Poiesz blijft de nummer 1 in vlees, maar onttroont nu ook Hoogvliet bij brood. Nettorama vergroot zijn voorsprong op Lidl als koploper in agf. De snelle stijging van de prijzen in de supermarkten, ook bij vers, missen net als vorig jaar hun effect op het GfK Versrapport 2023 niet. Maar onder de streep verandert alleen in brood het podium.