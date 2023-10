Franchisewet blijkt nog geen wondermiddel tegen conflicten

In deze turbulente tijden van stijgende kosten en inflatie zoeken supermarktondernemers naar houvast. Bijvoorbeeld in de vorm van de Franchisewet. De nieuwe wet Franchise is sinds begin 2021 van kracht. Mooi zo'n handvat op papier, maar heeft de wet winkeliers sindsdien ook echt geholpen?