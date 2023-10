Diepvries groeit als enige productgroep nog in volume

NIJKERK - Vriesvers is de enige productgroep die nog groeit in volume in de supermarkt. Dat de diepvriescategorie na een dip weer in de lift zit, is te danken aan een steeds innovatiever assortiment. Ook de huidige economische situatie helpt een handje. Dat zegt Erik van Dalsum, voorzitter van het VriesVers Platform.