Etnische supermarktketen Sahan is klaar voor groei

VLAARDINGEN - De etnisch-Turkse supermarktketen Sahan opende zijn zevende winkel. Na Vlaardingen opent dit jaar een achtste filiaal in Rotterdam. Sahan beschikt nu over een eigen dc van 8000 vierkante meter en professionaliseert de winkelprocessen. 'We zijn nu klaar om verder te groeien', zegt directeur Zeki Sahan.