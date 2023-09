'Gevaarlijk en zwaar': verbod op flitsbezorgers jonger dan 16

DEN HAAG - Flitsbezorgers mogen geen riders meer inzetten die jonger zijn dan 16 jaar. Het werk is te gevaarlijk en te zwaar voor ze. Het is maar de vraag of de nieuwe wet iets verandert. Beide in Nederland actieve flitsers werven geen jongeren onder de 16.