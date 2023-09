Flitsbezorgers: op weg naar zwarte cijfers of naar de uitgang?

ZEIST - Na een stormachtige entree namen flitsbezorgers stevig gas terug. Flink liet de razendsnelle bezorgtijd van 10 minuten al los en het bedrijf kromp het personeelsbestand in met 40 procent. Getir zette eveneens het mes in het personeelsbestand en reduceerde ook het aantal steden en landen waarin het actief is. Is het een voorbode van het einde van razendsnelle boodschappen of is er toch nog een toekomst voor ze?