Tien jaar terug: Filiaal klopt zelfstandige, Versrapport, betaalrevolutie en Superdirect.com

ZEIST - Distrifood blikt één keer per maand terug naar het supermarktnieuws van 10 jaar geleden. Deze maand in 2013 gebeurde er iets opmerkelijks met de omzetontwikkeling van zelfstandige supermarkt, rukte Emté op in het GfK Versrapport, was er een revolutionaire proef met contactloos betalen en ging Distrifood kijken bij de test met een onbemand afhaalpunt.