Buiten de lijntjes is meer ruimte

Wij mensen zijn bang voor verandering, want besluiten we in een geval anders dan gewend, dan kunnen we niet inschatten waar we uitkomen. Vaak kiezen we ervoor om de oude pijn nogmaals te door te maken. Vaak met andere personen, andere regels en op een andere plekken. Steeds wegrennend van een stukje onbenut potentieel in onszelf, een deeltje waar zoveel angst op zit. De uitkomst is dan teleurstellend steeds hetzelfde. Maar waarom kies je er dan toch elke keer weer voor. Volgens mij omdat je deze pijn kent, je kunt het aan en hoe gek het ook klinkt, het voelt comfortabel.