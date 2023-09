Grenssupers slaan alarm: tot 50 procent omzetverlies door statiegeld op blikjes

NOORD-DEURNINGEN - Waar veel Nederlanders hun boodschappen in Duitsland doen, bestaat er ook een omgekeerde trektocht. Voor blikjes frisdrank, koffie en zelfzorgmedicijnen trekken al jaren Duitsers naar Nederlandse grenssupermarkten. Maar een stapeling van effecten, zoals de invoering van statiegeld op blik, zorgt voor verandering. Het Vakcentrum laat weten dat de zorgen over de gehele grensregio, en de supermarkten die zich daar bevinden, toenemen. De steeds grotere accijnsverschillen en het verbod op tabaksverkoop per 1 juli volgend jaar versterken dit.