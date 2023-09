Arbeidsrecht: 'Rechtspraak grensoverschrijdend gedrag verdrievoudigd'

Ruzie op de werkvloer, je ziet het in alle sectoren. Ook in de supermarktbranche vliegen werkgevers en werknemers elkaar (regelmatig) in de haren. Soms met een rechtszaak tot gevolg. Arbeidsrechtadvocaat Dico Bogerd legt aan de hand van een aantal actuele clashes in het bedrijfsleven uit waar supermarktondernemers in de relatie met hun personeel scherp op moeten letten.