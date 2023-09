Jonge Plus-ondernemer Van de Kraats gaat voor lokaal in voormalig filiaal

ALMERE - Nu prijkt er nog Plus Homerus op de gevel van de Plus van Patrick van de Kraats in Almere. Het is maandag 11 september, de eerste dag dat hij het voormalige filiaal het zijne mag noemen. Hij zegt hard aan het werk te gaan om er echt zijn supermarkt van te gaan maken. 'Het is een cliché. Maar ik wil de burgemeester van de wijk worden.'