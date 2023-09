Jaar na inval bij Jumbo-topman: strategie toch op de schop

VEGHEL - Het is deze week een jaar geleden dat Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden in een onderzoek naar witwaspraktijken. Het leverde een turbulent jaar op met grote gevolgen. Niet alleen persoonlijk voor Van Eerd zelf, maar ook wel degelijk voor het Brabantse supermarktconcern. Het bedrijf wilde rust uitstralen. De 'strategie staat als een huis', heette het. En toch is daar wel degelijk aan gesleuteld.