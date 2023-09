Huismerk G'woon actiewapen Superunie-leden

BEESD - Het huismerk is booming, ook als actiewapen. De afgelopen jaren piekte het aantal aanbiedingen met huismerken. Met name Superunie-leden zetten G'woon in als actielokker, met Vomar, Boni en Nettorama als kartrekkers. Prijsvergelijkingssite Yenom analyseert de bewegingen van de verschillende supermarktketens.