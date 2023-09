Heeft A-merk genoeg sterke punten voor een comeback?

Huismerken hebben de wind stevig in de rug. Consumenten kiezen steeds vaker voor goedkopere alternatieven in plaats van de bekende merken. Nu ook blijkt dat de kwaliteit niet onder hoeft te doen voor die A-merken, zullen die laatste misschien wat meer over hun schouder kijken.