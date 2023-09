Experts McKinsey: 'Margedruk belangrijkste zorg van de branchetop'

Europese supermarkten hebben een turbulent 2022 achter de rug. De marges daalden hard, terwijl de noodzaak om te investeren juist steeds groter is. Adviesbureau McKinsey ondervraagt jaarlijks 50 topbestuurders uit de supermarktsector over hun verwachtingen en koppelt dit aan consumentenonderzoek. Partners Nora Ottink van McKinsey in Amsterdam en Kathleen Martens van de Belgische tak nemen dit rapport als uitgangspunt voor een blik op het heden en de toekomst van de supermarktsector.