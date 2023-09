Vakcentrum-voorzitter Bram de Jong: 'Dat filialen beter presteren, dat mag gewoon niet'

WOERDEN - Supermarktondernemers mogen best trotser zijn op de toegevoegde waarde die ze leveren in de buurten waarin ze actief zijn. Het is tijd dat ze de schroom van zich afwerpen, stelt de in het voorjaar aangetreden voorzitter van het Vakcentrum Bram de Jong. Maar dan moet er ook eerst iets gedaan worden aan de stortvloed aan overheidsregels die de laatste jaren op ondernemers afkomen. Die vormen een serieuze belemmering voor het ondernemerschap. Daar staat de zegen van de Wet franchise tegenover, die na ruim een decennium lobbyen in 2021 inging. De ondernemersvoorman is trots dat de wet er eindelijk is, al is er nog 'veel werk' aan de winkel om ook de laatste plooien glad te strijken. 'Dit najaar gaan we het net ophalen.'