De ombouw van Jan Linders en de achterkant van een bierviltje

De eerste Jan Linders is omgebouwd naar Albert Heijn. Distrifood-redacteur Joep Meijsen denkt dat de beslissing van de familie Linders rationeel de juiste is en ziet een blauwdruk voor andere partijen in de branche. Berekeningen op de achterkant van een bierviltje bevestigen hem hierin.