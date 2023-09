Van Egmond, Linders en Moolenschot over de eerste Albert Heijn Jan Linders

VENRAY - Jan Linders gaatonder de vlag van Albert Heijn verder waar het bedrijf naar eigen zeggen al zestig jaar goed in is. Directeur Ferry Moolenschot heeft van iedere winkel persoonlijk de lay-out tot in detail doorgenomen. 'Wanneer we succesvol zijn? Als klanten zeggen dat ze naar de Albert Heijn Jan Linders gaan.'