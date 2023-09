AH-mannen Pieter Bijlsma en Hans Hendrikse: 'Ook volgende overname weer samen'

Dwingeloo - Na eerder samen in de Albert Heijn in Surhuisterveen te zijn gestapt, slaan AH-ondernemers Pieter Bijlsma en Hans Hendrikse weer de handen ineen. Samen kochten ze deze zomer de AH in Dwingeloo. De mannen willen een florerende winkel tot stand brengen in het dorp tussen Assen en Meppel.