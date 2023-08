Hoe Nederlandse winkelontwerper JDV wereldwijd zijn stempel drukt

Supermarktketens van over de hele wereld schakelen voor het inrichten van hun winkels al 30 jaar lang de hulp in van het Nederlandse designbureau JDV. Aan de hand van vijf verschillende voorbeelden brengen Christiaan en Chris Rikkers van het bedrijf in Maarssen in kaart wat de mondiale trends zijn in de branche.