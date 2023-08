Spar Gemert sluit: 'We zouden investeren als we tien jaar jonger waren'

GEMERT - Paul en Adrie Maas-Brouwers houden ermee op, met hun buurt-Spar in Gemert. 30 september draaien ze voor de laatste keer de deur op slot. 30 jaar geleden namen ze de winkel over die de ouders van Adrie in 1956 begonnen. Het gaat met pijn in het hart. 'Adrie heeft samen met een klant die hier al 67 jaar komt een potje staan huilen.'