Opnieuw vandalisme en grote onrust bij Delhaize

DENDERLEEUW (B) - In Denderleeuw zijn vandalen aan het werk geweest in de supermarkten van Delhaize en Proxy Delhaize. Een supermarkt werd met verf beklad, bij de andere zijn twee ramen ingegooid en werden pek en verf gebruikt. Al maanden is het onrustig bij het zusterbedrijf van Albert Heijn.